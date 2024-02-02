Адвоката Александра Федулова объявили в розыск по уголовной статье

По какой именно статье ведется розыск, не уточняется

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Александра Федулова. Это следует из базы розыска ведомства.

"Федулов Александр Владимирович. 5 июля 1987 года рождения. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется.

В октябре 2023 года Федулов сообщил, что покинул Россию после возбуждения уголовных дел в отношении его коллег, которые защищали Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов).

Суд в Москве в начале декабря арестовал Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина по обвинению в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они использовали свой статус при оказании юридической помощи Навальному для доступа в колонии, в которой он содержался, и обеспечивали регулярную передачу информации между участниками созданного Навальным экстремистского сообщества и самим блогером. Позже СК заочно предъявил обвинение в участии в экстремистском сообществе адвокату блогера Ольге Михайловой, она объявлена в розыск.