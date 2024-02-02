В Кении число погибших при взрыве выросло до трех

По данным агентства AFP, еще 280 человек пострадали

НАЙРОБИ, 2 февраля. /ТАСС/. Число жертв пожара на окраине Найроби, вызванного взрывом грузовика с газовыми баллонами, достигло 3, еще 280 пострадали. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официального представителя правительства Кении Исаака Майгуа Мвауру.

Ранее сообщалось о 2 жертвах и 222 пострадавших.

Перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30 (совпадает с московским). Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен. Район Эмбакаси расположен вблизи аэропорта Джомо Кенятты, там проживает около 1 млн человек, по данным переписи населения 2019 года, которые приводит агентство.

Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году и были осуждены в мае 2023 года. "Владелец продолжал эксплуатировать незаконные хранилища и заправочные станции, не соблюдая элементарных правил безопасности и не имея квалифицированного персонала для сжиженного нефтяного газа, что привело к этой катастрофе", - говорится в заявлении, которое приводит AFP.

Министерство энергетики и нефти Кении сообщило, что в 2023 году оно трижды отклоняло запросы о разрешении на строительство завода по хранению сжиженного газа в Эмбакаси. Ведомство не удовлетворило запросы, так как завод предлагалось построить слишком близко к жилым домам в районе с высокой плотностью населения.