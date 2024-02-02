Хакера с Украины объявили в международный розыск за сбор данных об инфраструктуре РФ

За создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ Роману Орленко грозит в РФ до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ объявили в международный розыск гражданина Украины Романа Орленко, обвиняемого заочно в использовании шпионских программ для несанкционированного сбора информации о российской инфраструктуре. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, украинец скрывается от следствия за рубежом.

"Следственным органом объявлен в розыск федеральный, а затем международный, гражданин Украины Орленко Роман Олегович, обвиняемый заочно в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сказал собеседник агентства.

За создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ Орленко грозит в РФ до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.