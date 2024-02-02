В Москве арестовали блогера Вячеслава Малахова

Мера пресечения избрана до 17 марта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Головинский суд Москвы арестовал блогера Вячеслава Малахова по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Малахову Вячеславу Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 17 суток, то есть до 17 марта", - сказал представитель суда.

Как сообщали СМИ, ранее полиция задержала в Москве петербургского блогера, основателя группы во "ВКонтакте" "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова. Причиной стала публикация в его Telegram-канале.