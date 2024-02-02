В Москве заочно арестовали украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре РФ

Романа Орленко ранее объявили в международный розыск

МОСКВА, 2 февраля . /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении украинского хакера Романа Орленко, объявленного в международный розыск по обвинению в использовании шпионских программ для несанкционированного сбора информации об инфраструктуре РФ. Как сообщили ТАСС в суде, решение о заочном аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Орленко, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации), сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Гражданин Украины Орленко объявлен в международный розыск. Решение суда пока не обжаловано", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что хакер Орленко скрылся от следствия за рубежом.

За создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ Орленко грозит в РФ до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.