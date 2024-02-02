В ТЦ в Подмосковье ребенок получил травмы в игровой комнате на горке

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок получил травмы в игровой комнате в торговом центре в подмосковных Мытищах, скатившись с четырехметровой горки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"По данным следствия, вечером 1 февраля мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырехметровой горки. В результате того, что сетка на ней не была закреплена, ребенок упал и получил повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В СК добавили, что по факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

"Прокуратурой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов", - добавили в надзорном ведомстве. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом.