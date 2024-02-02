В Калининграде суд отправил под арест обвиняемого в подстрекательстве к диверсиям

Его взяли под стражу до 31 марта

КАЛИНИНГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Калининграде по ходатайству следствия отправил под арест до 31 марта обвиняемого по уголовному делу о подстрекательстве к диверсии на железной дороге в Калужской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Калининградского областного суда.

"Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее марта 2023 года обвиняемый, находясь в городе Неман Калининградской области, согласился вступить в сообщество, занимавшееся диверсиями. Через интернет-мессенджер он нашел исполнителя, которому передал координаты для поджога релейных шкафов, расположенных вдоль железной дороги, боксов связи, дроссельных трансформаторов и двух светофоров в Калужской области. Планировавшееся преступление до конца доведено не было.

31 января 2024 года мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем).