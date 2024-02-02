В ЛНР устранили аварию на линии связи, приведшую к сбоям в работе интернета

Виновники происшествия устанавливаются

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. "Лугаком" устранил последствия аварии на линии связи, которые привели к сбоям в работе и снижению скорости интернета по всей Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры ЛНР.

"Специалисты "Лугакома" в кратчайшие сроки устранили серьезную аварию, произошедшую в результате дорожных работ в одном из населенных пунктов. Виновные устанавливаются. <...> Услуга "интернет" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о снижении скорости интернета республиканских провайдеров в результате аварии.