Экс-руководителя тюремной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону приговорили к двум годам колонии

Приговор в законную силу не вступил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего руководителя тюремной больницы ФСИН Тиграна Мкртчяна к двум годам колонии-поселении по делу о халатности после смерти жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева, осужденного за жестокое убийство женщины и надругательство над ее телом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону постановлен приговор в отношении Мкртчяна Тиграна Рубеновича с назначением наказания в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мкртчян, являясь начальником филиала - врачом <...> медико-санитарной части - 61 ФСИН России при оказании медицинской помощи осужденному допустил халатность, <…> повлекшую по неосторожности смерть", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил замначальника ростовской больницы ФСИН, а также начальницу психиатрического отделения подведомственной медсанчасти и ее подчиненную к срокам от 5 до 7,5 года колонии по делу об издевательствах над заключенными пациентами.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве женщины задержали и арестовали супругов Бакшеевых, проживавших в общежитии военного училища, на территории которого обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года Бакшеевы и женщина, с которой они познакомились в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре. Предварительно, в процессе употребления спиртного женщины поссорились, Наталья Бакшеева потребовала от мужа убить новую знакомую. Дмитрий Бакшеев нанес ей два удара ножом в область груди, а потом расчленил тело.