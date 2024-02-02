В Ростове-на-Дону задержали трех подозреваемых в организации незаконной миграции

Организатором преступной группы является 47-летняя местная жительница

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция Ростовской области совместно с оперативниками регионального УФСБ задержала троих участников группы, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 47-летняя местная жительница создала на территории Ростова-на-Дону организацию, специализирующуюся на оказании услуг по приему экзаменов на знание русского языка и основ российского законодательства для получения гражданства РФ. В преступную деятельность она вовлекла двух своих знакомых. Сообщники за денежное вознаграждение в размере от 3 тыс. рублей до 6 тыс. рублей выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства государства без фактического прохождения испытания.

"Подельники самостоятельно вносили ответы в экзаменационные бланки. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Все фигуранты задержаны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что выданные фигурантами дела документы позволяли мигрантам в последующем получить сертификаты, необходимые для оформления патентов, а также временной регистрации, вида на жительство и дальнейшего получения российского гражданства. В ходе обыска по месту жительства организатора преступной деятельности сотрудники полиции обнаружили и изъяли документацию, рукописные ответы на экзаменационные вопросы, печати, компьютерную технику, средства связи и около 800 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.