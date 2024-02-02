СК возбудил дело после падения ребенка в открытый люк в Калужской области

Инцидент произошел 31 января

ТАСС, 2 февраля. Следователи Калужской области возбудили уголовное дело после падения девятилетнего мальчика в открытый канализационный люк вошле школы в городе Балабаново. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело о халатности. <…> Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств", - говорится в распространенном сообщении.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел 31 января. Девятилетний мальчик по дороге из МОУ СОШ №5 к остановке школьного автобуса провалился в незакрытый крышкой и запорошенный снегом смотровой канализационный колодец. В результате ребенок получил травмы. "Люк является составным элементом канализационной сети, обслуживаемой ГП "Калугаоблводоканал". Прокуратурой Боровского района генеральному директору ГП "Калугаоблводоканал" внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствовавших, принятии мер по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем", - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

К настоящему времени люк закрыт, его основание забетонировано, проводится инвентаризация канализационных систем на территории Балабановского участка. "Готовятся документы для направления искового заявления в суд в защиту прав несовершеннолетнего с требованием о компенсации морального и материального вреда", - добавили в ведомстве.