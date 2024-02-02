В Ленобласти возбудили дело на чиновников, не переселивших вдову ветерана из ветхого дома

По данным СК, они с 2017 года не принимали мер для переселения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи СК в Тосненском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело на сотрудников местной администрации, которые с 2017 года не принимали мер для переселения инвалида - вдовы участника Великой Отечественной войны из аварийного барака. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Как уточнили в ведомстве, с жалобой к руководителю управления обратилась дочь пожилой женщины. Выяснилось, что та с 1958 года постоянно проживает в деревянном одноэтажном доме барачного типа 1955 года постройки. Сейчас он фактически является бесхозным и непригоден для проживания, при этом, несмотря на неоднократные обращения вдовы ветерана в органы местного самоуправления и ее статус инвалида, каких-либо мер для обеспечения женщины безопасным жильем принято не было.

"По результатам личного приема и незамедлительно организованной доследственной проверки следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту длительного непринятия органами местного самоуправления Любанского городского поселения мер по надлежащему жилищному обеспечению заявителя", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, по настоянию руководства СУ СК местная администрация провела обследование аварийного жилья с целью признания его непригодным для проживания. Вдову ветерана поставили на учет как нуждающихся в жилом помещении, а собранные следствием материалы направили в областной комитет по ЖКХ. В итоге рабочая группа правительства Ленинградской области оперативно приняла решение предоставить вдове участника войны и ее дочери новое жилье.