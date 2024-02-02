AFP: во Франции начали расследование в связи с гибелью двух французов на Украине

Агентство отмечает, что это уже десятое подобное дело, которое рассматривают в рамках украинского конфликта специалисты Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности французской жандармерии

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование в связи с гибелью двух граждан республики на Украине. Об этом сообщило AFP.

По его данным, расследование было начато в связи с обвинениями в военных преступлениях и "преднамеренном создании опасности для лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права". Агентство отмечает, что это уже десятое подобное дело, которое рассматривается в рамках украинского конфликта специалистами Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности французской жандармерии.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил на своей странице в X (ранее Twitter) о гибели двух французских граждан на Украине, назвав их "гуманитарными работниками". Позже президент страны Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью соотечественников, написав в X, что это произошло в результате "российского удара".

Ранее в Минобороны России сообщили, что 16 января Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.