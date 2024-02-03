В Полтавской области произошли взрывы

Согласно предварительным данным, есть повреждения в Миргородском районе, сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в Полтавской области на северо-востоке Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщил глава региональной администрации Филипп Пронин.

"Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, есть повреждения в Миргородском районе.

Ранее воздушная тревога, помимо Полтавской области, действовала в Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. В настоящее время сирены продолжают работать в Винницкой, Киевской и Одесской областях.