На внутренней стороне 89-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

На месте работали оперативные службы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение ограничено в районе 89-го км МКАД из-за ДТП на внутренней стороне дороги, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На внутренней стороне 89-го км МКАД (перед развязкой с Осташковским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Движение осуществлялось по двум полосам из пяти, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Позже в столичном департаменте транспорта сообщили о восстановлении движения.

В новость внесены изменения (01:09 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.