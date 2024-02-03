Житель Домодедово застрелил водителя скорой помощи

Мужчину задержали

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали жителя подмосковного Домодедово по подозрению в убийстве водителя машины скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

"Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 56-летний местный житель. Он подозревается в убийстве 33-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково города Домодедово у подстанции Территориального центра медицины катастроф между подозреваемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в водителя скорой. От полученных повреждений он погиб на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в следственный отдел. В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области проводят осмотр места случившегося, допрашивают свидетелей.