Силы ПВО за ночь сбили семь дронов ВСУ в трех областях России

Речь идет о Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ за ночь сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, два - в Волгоградской и один - в Ростовской, сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", - сообщили в ведомстве.