В Волгограде падение сбитого беспилотника стало причиной возгорания на НПЗ

Силами ПВО была отражена атака двух БПЛА

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА на территории Волгоградской области, но падение беспилотника стало причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

"Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ", - написал он.

Губернатор уточнил, что пожар был оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося жертв нет.

Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали о возгорании нефтепродуктов на площади 300 кв. м в Красноармейском районе Волгограда. Информация об этом поступила в 04:42 мск. Позже в ведомстве уточнили, что возгорание было локализовано на площади 100 кв. м, объявлена ликвидация открытого горения. В 7:55 пожар потушили.

НПЗ находится в Заканалье в Красноармейском районе Волгограда.