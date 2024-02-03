В Днепропетровской области почти 15 тыс. жителей остались без электричества

В Кривом Роге частично обесточен скоростной трамвай, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. жителей Днепропетровской области и 2 котельные остались без электроснабжения в результате взрывов. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

"Взрывы на Криворожье. Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 тыс. человек. А еще [обесточены] две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тыс. абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в Кривом Роге частично обесточен скоростной трамвай.

Ранее дважды поступали сообщения о взрывах в городе.

О ситуации в Кривом Роге

Аварийные отключения электроэнергии введены в Кривом Роге, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

"Энергетики вводят графики аварийных отключений в городе по тому алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов, - написал он в своем Telegram-канале. - Сейчас остановится скоростной трамвай. Часть больниц, вода, тепло, где это возможно, переходят на генераторы".

По его словам, будут веерные отключения, в связи с чем будут наблюдаться перебои с электроэнергией и связью.