Минэнерго Украины сообщило о нарушении работы объекта генерации электроэнергии

Из-за взрывов также начался пожар на одной из подстанций "Укрэнерго" Днепропетровской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минэнерго Украины зафиксировало сбои в работе объекта генерации электроэнергии, расположенном в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Вследствие взрывов фиксируются "временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии", отмечает Минэнерго. Указывается, что по той же причине начался пожар на одной из подстанций "Укрэнерго" Днепропетровской области, вследствие чего "произошли отключения воздушных линий электропередачи".

Ранее сообщалось об аварийных отключениях электричества в Кривом Роге.