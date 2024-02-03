В Свердловской области произошло массовое ДТП с бетононасосом

Пострадал один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Массовое ДТП произошло на Челябинском тракте в Свердловской области, сообщили в Госавтоинспекции региона. Движение транспорта на 190 км осуществляется по одной полосе.

"На Челябинском тракте, на 190-м км, произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, водитель автомашины Toyota не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля "Камаз", осуществляющего снегоуборочные работы, и допустил столкновение. Впоследствии грузовой бетононасос, двигающийся в попутном направлении, допустил столкновение с Toyota, от удара с которой произошло столкновение с автомобилем Land Cruiser, двигавшимся по левой полосе. Водитель Toyota получил травмы и доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.