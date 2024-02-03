Курганскую школьницу, избившую другую ученицу, отправили в центр для правонарушителей

В сети распространились кадры, на которых одна девушка издевается над другой, а толпа снимает происходящее

ТАСС, 3 февраля. Школьницу из Шумихи Курганской области, избившую другую ученицу на глазах у толпы, поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили в УМВД по региону.

"В настоящее время одна из участниц конфликта помещена сотрудником МО МВД России "Шумихинский" в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. С ней организованна индивидуально-профилактическая работа", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете распространились видео, на котором одна школьница издевается над другой, а толпа снимает происходящее. В УМВД по региону отмечали, что одна из участниц конфликта стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции. В прокуратуре региона также подчеркнули, что оценят действие или бездействие должностных лиц органов системы профилактики и образовательной организации по итогам проверки.