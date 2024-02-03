На Украине сообщили о серьезном повреждении одной из ТЭС

Энергохолдинг "ДТЭК" не уточнил где расположена станция

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждениях на одной из теплоэлектростанций страны.

Как отмечается в заявлении в Telegram-канале компании, ночью произошли взрывы "на одной из ТЭС, серьезно повреждено оборудование станции". Энергетики устраняют последствия.

Где расположена ТЭС, в компании не уточнили. Ранее Минэнерго Украины сообщило о сбоях в работе объекта генерации электроэнергии, расположенном в Днепропетровской области, также сообщалось о веерных отключениях света в Кривом Роге.