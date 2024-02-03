Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения могил участников СВО во Владикавказе

Глава СК также затребовал доклад о ходе расследования

ТАСС, 3 февраля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции во Владикавказе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СМИ разместили публикацию о том, что неизвестный на кладбище Владикавказа разрушил могилы участников спецоперации. "По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю [управления] возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.

Руководству управления также надлежит представить доклад о ходе расследования.