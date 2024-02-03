В Приморье в лобовом столкновении автомобилей погибли четыре человека

По факту аварии проводится доследственная проверка

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей привело к гибели четырех человек на трассе Владивосток - Хабаровск в Приморском крае, сообщила прокуратура региона.

"Предварительно установлено, что 3 февраля 2024 года на 366-м км автодороги Хабаровск - Владивосток, в районе села Филино Дальнереченского района, 38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки по факту аварии. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор.