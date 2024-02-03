МЧС в Кабардино-Балкарии предупредило о сильном ветре в горах

По данным ведомства, в ближайшие три дня порывы ветра достигнут 30 м/с

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Сильный штормовой ветер до 30 м/с ожидается в горных районах Кабардино-Балкарии в ближайшие трое суток, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В период с 18:00 до 21:00 и до конца суток 3 февраля и 4-6 февраля 2024 года в горных и предгорных районах КБР местами ожидается очень сильный ветер до 30 м/с", - говорится в сообщении.

При порывистом ветре спасатели рекомендуют, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, обращать внимание на целостность линий электропередачи и на ветки деревьев. Личный автотранспорт рекомендовали переместить от деревьев и ветхих строений, а в непогоду не выходить в горы.