СМИ: три человека ранены в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже

По данным телеканала BFMTV, злоумышленник задержан

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Неизвестный совершил нападение с ножом на Лионском вокзале в Париже, три человека получили ранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру столичной полиции.

По его данным, злоумышленник задержан. Речь идет о выходце из Мали 1992 года рождения, который при аресте предъявил полиции водительское удостоверение, выданное в Италии.

По меньшей мере три человека пострадали, один из них получил тяжелые ранения. Инцидент произошел примерно в 08:00 по местному времени (10:00 мск) в зале ожидания № 3. Полицейские эвакуировали персонал магазинов и ресторанов в этом зале.

Из-за нападения на вокзале нарушено движение поездов. Пассажирам "рекомендовано искать альтернативные маршруты".