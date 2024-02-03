В Красноярске мужчину унесло на льдине по Енисею

Его ищут спасатели и полицейские

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. В Красноярске мужчину течением унесло на льдине по Енисею. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня в дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от жительницы Свердловского района о том, что она стала очевидцем того, как в районе дома №33 на Ярыгинской набережной от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина", - говорится в сообщении.

Как предполагается, мужчину унесло течением реки. Совместно со спасателями сотрудники полиции обследуют акваторию реки и прибрежную территорию. Пока поиски результата не дали. "Просим всех, кто видел сегодня на Енисее мужчину на дрейфующей льдине, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 8(391) 269-29-17, 102 или 112", - добавили в пресс-службе.