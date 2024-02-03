В Чувашии два ребенка и взрослый пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями

По предварительным данным, водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу движения

ТАСС, 3 февраля. В Канашском округе Чувашии столкнулись три автомобиля, пострадали два ребенка и один взрослый, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 10:00 3 февраля возле деревни Большие Бикшихи. Предварительно установлено, что 65-летний водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной Lada Granta, затем Renault задел встречный автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате автоаварии пострадала пассажирка Renault и два ребенка из Lada.