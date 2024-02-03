Следствие требует ареста московского педиатра по делу о фейках о российской армии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как стало известно, что Буянова на приеме пациентов высказывалась о проведении СВО

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следствие просит Тушинский суд Москвы арестовать врача одной из столичных поликлиник после сделанных ею на приеме пациентов высказываний о проведении специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступил материал в отношении Буяновой Н. Ф. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - сказали в суде.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.