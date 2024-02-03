В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи

Им оказался 61-летний местный житель, работающий сервисным инженером в одной из частных компаний города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В пресс-службе напомнили, что 2 февраля около 19:30 в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. Об этом инциденте Дикиджи рассказал также в своем Telegram-канале, полиция приняла от него заявление.

"Спустя непродолжительное время в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что, со слов задержанного, у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро. Тогда мужчина достал ножницы и пригрозил ими. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Дикиджи 19 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.