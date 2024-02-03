В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей с ущербом на 5 млн рублей

В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге на Кантемировской улице в Москве припаркованной машины, огонь с которой перешел на стоявший рядом автомобиль. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Столичные оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. По предварительной информации, злоумышленник из хулиганских побуждений поджег автомобиль, припаркованный на Кантемировской улице. Огонь перекинулся на рядом стоящую машину", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что общая сумма ущерба превышает 5 млн рублей. Возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.