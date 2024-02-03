Суд отказался арестовать московского педиатра по делу о фейках о ВС РФ

Мерой пресечения избран запрет определенных действий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отказался арестовывать и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий педиатру одной из столичных поликлиник Надежде Буяновой по делу о распространении ложной информации об армии РФ после сделанных ею на приеме пациента высказываний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Буяновой Н. Ф. отказано. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал представитель суда.

Суд наложил на Буянову следующие запреты: общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет.

Она обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне СВО.

В новость были внесены изменения (15:13 мск) - изменен заголовок, расширена цитата, добавлены подробности.