В Чите произошел пожар в многоэтажке

Площадь возгорания составила 10 кв. м

ТАСС, 3 февраля. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Строителей в Чите. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, было эвакуировано 60 человек, а еще 15 пожарные вывели при помощи средств защиты органов дыхания.

"На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. Для предотвращения отравления людей продуктами горения бойцы звена газодымозащитной службы оперативно эвакуировали около 60 жителей многоэтажки на свежий воздух. При помощи специальных средств защиты органов дыхания огнеборцы спасли 15 человек. Одна несовершеннолетняя девочка получила легкое отравление угарным газом. Ребенок был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовали 21 пожарный на 6 единицах техники. Возгорание домашних вещей было локализовано на площади 10 кв. м и полностью ликвидировано. Причины возникновения пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.