В Иглинском районе Башкирии восстановили движение после ДТП

В результате аварии ранее погибли два человека

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Движение открыто на участке трассы М-5 в Иглинском районе Башкирии, где утром произошло возгорание после столкновения двух фур, сообщили в Минтрансе республики.

"С 16:50 [14:50 мск] открыто движение для всех типов автотранспорта на участке (населенный пункт Ауструм - населенный пункт Майский, Республика Башкортостан) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Причина: завершение последствий дорожно-транспортного происшествия", - сказано в сообщении.

По данным управления ГИБДД по региону, ДТП произошло около 08:00 мск на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии с участием двух грузовых автомобилей, которые после столкновения загорелись. Движение на участке было закрыто, погибли два человека.