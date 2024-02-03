Украинские энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения в 60 тыс. домов

В Кривом Роге ранее ввели аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение более 60 тыс. домов в Криворожском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" в своем Telegram-канале.

"Энергетики вернули электроснабжение более 60 тысяч домов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что две котельные Кривого Рога, снабжающие теплом 45 тыс. абонентов, а также 15 тыс. жителей Криворожского района остались без электроснабжения в результате взрывов. В Кривом Роге ввели аварийные отключения электроэнергии.