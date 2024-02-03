В ЛНР при обстреле ВСУ пекарни погибли два человека

В военной комендатуре республики заявили, что под завалами могут находиться до 40 мирных жителей

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще шесть в больнице после обстрела пекарни в Лисичанске со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в военной комендатуре ЛНР.

"Двое погибших, шесть в больнице", - сказал представитель комендатуры.

В ведомстве отметили, что под завалами могут находиться до 40 мирных жителей. "В выходные там всегда многолюдно. Сейчас из-под завалов здания извлечены три человека, еще до 40 человек могут находиться под завалами", - сказал представитель комендатуры.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале ранее сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, ранены три человека, еще несколько десятков мирных жителей могут быть под завалами.

"Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию. Три человека доставлены в больницу. Еще несколько десятков мирных жителей могут оставаться под завали. На месте работают сотрудники МЧС и военной комендатуры. С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших", - написал он.

Он уточнил, что держит ситуацию под личным контролем. "На месте работают сотрудники администрации Лисичанска. Всем пострадавшим будет оказана максимальная помощь", - добавил Пасечник.