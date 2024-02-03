В Адыгее задержали подозреваемого в изнасиловании девочки-подростка

Возбуждено уголовное дело

МАЙКОП, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи и полицейские задержали в Тахтамукайском районе Адыгеи мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Задержан подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. Следователи обнаружили мужчину в его домовладении в ауле Тахтамукай Тахтамукайского района. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал в районе Яблоновского моста девочку. Фотографии подозреваемого с камер наружного наблюдения были распространены властями Яблоновского городского поселения.

По данным следствия, 2 февраля в дневное время в поселке Яблоновский Тахтамукайского района под мостом, соединяющим поселок Яблоновский и Краснодар, мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, а также применив насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Следователями изъяты предметы одежды, в которых мужчина предположительно находился в момент совершения преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Адыгея Василия Ларина.