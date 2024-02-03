В Абхазии погиб россиянин на территории Рицинского парка, сорвавшись с канатной дороги

По предварительной информации МЧС республики, "мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась и он упал с высоты вниз"

СУХУМ, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин погиб в Абхазии в результате обрыва троса канатки, ведущей к Гегскому водопаду в Рицинском реликтовом национальном парке; прокуратура проводит доследственную проверку по происшествию. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"28-летний уроженец города Кувандык Оренбургской области Сергей Бухарин погиб, сорвавшись с канатки на территории Рицинского парка по дороге к высокогорному Гегскому водопаду в субботу днем. По предварительной информации, мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась и он упал с высоты вниз", - говорится в сообщении. Тело погибшего доставили в морг Гагрской больницы.

Как сообщил ТАСС директор Рицинского парка Адамыр Багателия, Бухарин проживал в Москве. Руководство парка, отметил директор, берет на себя все вопросы, связанные с отправкой тела на родину. По его словам, Бухарин приехал в Абхазию из Сочи, где отдыхал, самостоятельно перешел абхазо-российскую границу и вместе с другими такими же туристами арендовали на границе два джипа, чтобы подняться на Гегский водопад, и по пути решили прокатиться на канатке через реку.

"Я не знаю, что там произошло - трос порвался или карабин расстегнулся, но он упал в реку, ударился о камень и умер на месте", - сказал Багателия, отметив, что причину установят следственные органы, которые побывали на месте происшествия. При этом он отметил, что у владельца этого объекта были все документы о технической исправности, "иначе никакой такой объект не получает разрешения на работу без заключений гостехнадзора".

Прокурор Гагрского района Беслан Пкин сообщил ТАСС, что следователи собрали на месте происшествия первичный материал и передали в прокуратуру Гудаутского района, поскольку территориально Рицинский парк относится к Гудаутскому району. "Проводится доследственная проверка на предмет обеспечения безопасности на объекте, обслуживающем людей. В связи с произошедшим будут проверены все аналогичные объекты на территории парка, а их там пять, еще и новые строятся", - сказал прокурор.