Число погибших при обстреле пекарни в ЛНР со стороны ВСУ выросло до семи

Из-под завалов спасли шесть человек, отметили в МЧС

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Семь мирных жителей погибли после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"Сейчас известно о семи погибших мирных жителях", - сказал собеседник агентства.

Ранее из-под завалов извлекли тела пяти погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России из-под завалов спасены шесть человек. Также извлечены тела пяти погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

МЧС проводит поисково-спасательные работы на месте завалов.

"В результате обстрела украинскими ВС в городе Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. На данный момент проводятся обследование и разбор завалов, в том числе с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей", - говорится в сообщении.

Транспортировка пострадавших

Медики транспортируют в больницу Луганска четверых пострадавших, сообщило в Telegram-канале правительство ЛНР.

"Одного из пострадавших в Лисичанске после оперативного вмешательства транспортируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, уточнив, что медики прооперировали еще одного раненого мирного жителя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в ближайшее время в столицу на лечение будут направлены еще три человека".

Состояние пострадавших

В пресс-службе Минздрава России журналистам сообщили, что состояние трех пострадавших, госпитализированных в результате обстрела пекарни в Лисичанске, оценивается как средней тяжести.

"Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по информации военных следователей, ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске, предположительно, из РСЗО HIMARS.

Удар по пекарне Лисичанска украинские войска нанесли в 14:20 (время совпадает с московским) субботы. Пащенко сообщала о восьми пострадавших. Под завалами обрушившегося двухэтажного здания могут находиться 40 мирных жителей.