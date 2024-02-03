В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве спортсмена Мутаева

Как сообщили региональное управление МВД, злоумышленника задержали в Хасавюртовском районе

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Дагестане обнаружили и доставили в отдел полиции подозреваемого в убийстве спортсмена Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщило МВД Дагестана.

"Сотрудниками МВД Дагестана обнаружен и доставлен в отдел полиции подозреваемый в убийстве, ранее объявленный в розыск. В ночь на 1 февраля 2024 года у дома на улице Гапцахской в Махачкале из огнестрельного оружия был убит 21-летний местный житель. Полицейскими в ходе проведенных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 18-летний уроженец Кумторкалинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек был объявлен в розыск и в течение двух суток задержан в Хасавюртовском районе сотрудниками управления уголовного розыска МВД Дагестана. Расследование продолжается, материал по подследственности направлен в следственные органы.

Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит из огнестрельного оружия, он умер 1 февраля от ранений по пути в больницу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).