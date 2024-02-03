В СК заявили, что ВСУ могли нанести удар по пекарне в Лисичанске из РСЗО HIMARS

Информация о пострадавших продолжает уточняться, сообщили военные следователи

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, применили РСЗО HIMARS при ударе по пекарне Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС военные следователи СК РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться", - сказали собеседники агентства.

Украинские войска нанесли удар по пекарне Лисичанска в 14:20 мск субботы. Как сообщили в оперативных службах ЛНР, в результате обстрела погибли семь мирных жителей.