Что известно об обстреле пекарни в ЛНР со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. 8 человек погибли, 10 пострадали, около 40 могут находиться под завалами. По последним данным, под обломками здания спасатели нашли еще 10 человек, среди них есть погибшие.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Информация о пострадавших

Военная комендатура ЛНР сообщала, что под завалами в общей сложности могут находиться до 40 человек.

Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила о 8 погибших и 10 пострадавших с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, спасатели нашли под завалами еще 10 человек, среди них есть погибшие.

Правительство ЛНР сообщило, что четверых ранее обнаруженных пострадавших транспортируют в больницу Луганска.

Обследование и разбор завалов продолжаются, в том числе с применением спецтехники, основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.

Подробности удара