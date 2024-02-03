Что известно об обстреле пекарни в ЛНР со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. 8 человек погибли, 10 пострадали, около 40 могут находиться под завалами. По последним данным, под обломками здания спасатели нашли еще 10 человек, среди них есть погибшие.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Информация о пострадавших
- Военная комендатура ЛНР сообщала, что под завалами в общей сложности могут находиться до 40 человек.
- Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила о 8 погибших и 10 пострадавших с ранениями различной степени тяжести.
- Кроме того, спасатели нашли под завалами еще 10 человек, среди них есть погибшие.
- Правительство ЛНР сообщило, что четверых ранее обнаруженных пострадавших транспортируют в больницу Луганска.
- Обследование и разбор завалов продолжаются, в том числе с применением спецтехники, основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.
Подробности удара
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по зданию, "не имея успехов на фронте и зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню".
- Пасечник отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, сотрудники администрации города работают на месте.
- По данным военной комендатуры республики, удар был нанесен в 14:20 мск.
- Военные следователи СК РФ сообщили ТАСС, что украинские войска, предположительно, использовали при ударе РСЗО HIMARS.