3 февраля, 18:16
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Военная операция на Украине

Что известно об обстреле пекарни в ЛНР со стороны ВСУ

© Администрация Лисичанска/ ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу днем ударили по пекарне в Лисичанске Луганской Народной Республики. 8 человек погибли, 10 пострадали, около 40 могут находиться под завалами. По последним данным, под обломками здания спасатели нашли еще 10 человек, среди них есть погибшие.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Информация о пострадавших

  • Военная комендатура ЛНР сообщала, что под завалами в общей сложности могут находиться до 40 человек.
  • Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила о 8 погибших и 10 пострадавших с ранениями различной степени тяжести.
  • Кроме того, спасатели нашли под завалами еще 10 человек, среди них есть погибшие.
  • Правительство ЛНР сообщило, что четверых ранее обнаруженных пострадавших транспортируют в больницу Луганска.
  • Обследование и разбор завалов продолжаются, в том числе с применением спецтехники, основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей.

Подробности удара

  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ целенаправленно нанесли удар по зданию, "не имея успехов на фронте и зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню".
  • Пасечник отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь, сотрудники администрации города работают на месте.
  • По данным военной комендатуры республики, удар был нанесен в 14:20 мск.
  • Военные следователи СК РФ сообщили ТАСС, что украинские войска, предположительно, использовали при ударе РСЗО HIMARS.
 
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