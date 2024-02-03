У побережья Эквадора изъято около 1,5 т наркотиков, четыре человека задержаны

По сообщению полиции страны, работа велась совместно с ВМС Колумбии

ГАВАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранители Эквадора конфисковали около 1,5 тонны наркотиков в результате операции, проведенной в субботу в территориальных водах страны. Об этом сообщается на странице полиции Эквадора в соцсети X (ранее Twitter).

"Четыре человека задержаны, изъято около 1,5 тонны наркотиков в 40 морских милях от побережья провинции Эсмеральдас, - говорится в сообщении. - Работа велась совместно с ВМС Колумбии".

Контрабандисты часто используют территорию Эквадора для переброски наркотиков из Южной Америки в другие страны региона для последующей доставки в Европу и США.