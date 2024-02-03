Число погибших при обстреле ВСУ в Лисичанске возросло до 15

В ведомстве отметили, что спасателями на текущий момент спасено и передано медикам 10 человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате обстрела ВСУ Лисичанска в ЛНР увеличилось до 15 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент из-под завалов извлечены тела 15 погибших", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявляли, что сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек, но 11 человек погибли.

Поисково-спасательная операция в Лисичанске продолжается, работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью, отметили в ведомстве.

Состояние раненых

Глава Минздрава республики Наталия Пащенко сообщила, что пять человек, получивших ранения после обстрела, находятся в тяжелом состоянии, трое в ближайшее время будут доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ).

"Состояние пяти жителей, пострадавших при ударе украинских войск по Лисичанску, тяжелое: трое пациентов будут доставлены в ближайшее время в Луганскую республиканскую клиническую больницу, еще две машин с врачами ЛРКБ выехали для эвакуации еще двоих пациентов в Луганск, которых ранее прооперировали. Несколько человек после получения медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение", - сказала она.

В новость были внесены изменения (22:40 мск) - обновлена информация о числе погибших.