Бывший московский педиатр не признал вину по делу о распространении фейков о ВС РФ

По словам адвоката Оскара Черджиева, женщина считает, что ее оговорили

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший педиатр московской поликлиники Надежда Буянова не признает вину по делу о распространении ложной информации об армии РФ. Женщина считает, что ее оговорили, сообщил ТАСС ее адвокат Оскар Черджиев.

"Моя подзащитная виновной себя не признает, считает, что ее оговорили. В ходе судебного заседание по избранию меры пресечения следствие не предоставило обоснований для ареста моей подзащитной", - сказал адвокат. Он отметил, что прокуратура в суде поддержала позицию защиты, которая просила не отправлять Буянову в СИЗО. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, которую защита обжаловать не планирует.

"В квартире проводился обыск, на который меня не пускали, а после пожилую женщину допрашивали всю ночь", - добавил адвокат. Также защитник рассказал, что следствие не предоставило суду ни протокол обыска, ни аудиозапись. "Должна вестись аудиозапись приема, я сказал, что давайте прослушаем, но следователь снял этот вопрос. Как рассказала врач, некоторое время назад ее (аудиозапись - прим. ТАСС) прекратили вести по чьей-то жалобе. В самой фабуле о привлечении в качестве обвиняемой также нет ссылок на конкретные слова. Дело высосано из пальца и подлежит прекращению за отсутствием состава преступления", - отметил адвокат.

Защита отметила, что руководство медучреждения уволило врача. "Руководство, поддавшись панике, уволили мою подзащитную с работы, якобы за грубое нарушение. Они даже не разобрались в ситуации, и мы будем увольнение обжаловать", - сказал Черджиев.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой Буяновой Н. Ф. отказано. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал представитель суда.

Тушинский суд Москвы отказался арестовывать Буянову и избрал меру пресечения в виде запрета действий: ей запрещено общаться с лицами, являющимися свидетелями по делу, с их представителями и иными участниками уголовного дела, кроме защитников, следователей, прокурора; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет. Она обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.