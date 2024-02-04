Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 46

Пламя охватило площадь свыше 40 тыс. га

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 46. Об этом сообщил в субботу президент страны Габриэль Борич.

"К настоящему моменту в регионе Вальпараисо медицинской службой была подтверждена гибель 40 человек в результате пожаров и еще 6 человек умерли в больницах от ожогов", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации президента в X (ранее Twitter).

По словам главы государства, с учетом характеристик пожаров "число жертв трагедии наверняка возрастет в ближайшие часы". Ранее сообщалось о 19 погибших.

В пятницу Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По данным властей, пламя охватило площадь свыше 40 тыс. га.