В Таиланде 3,5 тыс. обезьян вытеснили бизнес и инвесторов из центра города Лопбури

Нашествие животных привело к тому, что местный торговый центр был выставлен на продажу с внушительной скидкой, но своего покупателя так и не нашел

БАНГКОК, 4 февраля. /ТАСС/. Стремительный рост популяции обезьян до 3,5 тыс. особей привел в запустение исторический центр таиландского города Лопбури, который покидают местный бизнес и инвесторы. Об этом сообщила газета Prachachat.

Издание отмечает, что полчища приматов приходят в деловые и жилые районы города в поисках еды, иногда воруя ее у людей, в том числе у туристов. В этой связи даже старые магазины в Лопбури объявили о продаже своих торговых помещений несколько лет назад, но желающих их приобрести так и не нашлось. "Исторический центр когда-то был важным торговым районом. В настоящее время он тихий и ветхий, потому что бизнес закрыл свои предприятия и переехал", - сказал президент торговой палаты Лопбури Пхонгсаторн Чайчанапханит.

"Проблема наличия большого числа обезьян в городе существует уже давно, но она так и не была решена, поскольку носит куда более комплексный характер, чем вы можете себе представить. В ее решении участвуют многие учреждения. <...> Ожидается, что вскоре будет найдено решение, поскольку 7 февраля провинция Лопбури подпишет меморандум о взаимопонимании с Департаментом национальных парков и охраны дикой природы, чтобы совместно изучить и найти выход из этой ситуации", - указал глава местной торговой палаты.

Заместитель управляющего директора торгового центра Pingya Сурачат Чанпрасит обратил внимание, что территория внутри магазина часто кишит обезьянами, которые преследуют покупателей. "Арендующим торговые площади продавцам приходится почти каждый месяц устранять повреждения крыши, окон и т.д. В результате все меньше и меньше покупателей приходят в магазин", - сказал он.

Нашествие обезьян в итоге привело к тому, что торговый центр Pingya был выставлен на продажу сначала за 100 млн батов ($2,8 млн), а затем цена была снижена до 70 млн батов ($2 млн). Однако и по такой цене он так и не нашел своего покупателя. Из-за ухода арендаторов руководство Pingya снизило арендную плату на 50-70%.

"Ранее один китайский инвестор посетил этот район города, чтобы изучить целесообразность инвестирования. Когда он понял, что проблема популяции обезьян, угрожающей центру города, остается нерешенной, он отказался от идеи инвестирования на неопределенный срок", - заключил Чанпрасит.