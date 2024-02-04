В Дербенте из-за взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме пострадали два человека

Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Поступило сообщение о том, что в Дербенте, на улице Далгата, 1, в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома пострадали два человека, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

"Разрушений в многоквартирном доме нет, выбиты окна", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщили в прокуратуре республики, в связи с ЧП организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - добавили в прокуратуре Дагестана.