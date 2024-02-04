Спасатели МЧС эвакуировали вертолетом сотрудницу рыбозаводческой плавбазы в Охотском море

Женщину передали врачам

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России вертолетом Ми-8 эвакуировали с рыбозаводческой плавучей базы в Охотском море сотрудницу, которой потребовалась медицинская помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На Сахалине помощь потребовалась члену экипажа рыбозаводческой плавбазы. <...> Сотрудникам ведомства приходилось синхронизировать скорость вертолета с ходом судна", - сообщили в министерстве.

Сотрудники поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова МЧС России подняли женщину с борта плавбазы и доставили в Южно-Сахалинск. Она передана врачам.